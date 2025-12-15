Logo Tgcom24
Cronaca
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

con un amico 17enne andava a scuola

Pozzuoli, scontro tra scooter e auto: muore uno studente di 16 anni

Nell'incidente è rimasto ferito gravemente un 17enne che era sul mezzo a due ruote con la vittima. Stavano andando a scuola

15 Dic 2025 - 14:55
