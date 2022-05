13 maggio 2022 12:01

Portofino, la Panda che salvò vip (e non solo) dopo la mareggiata va in pensione

Dopo 25 anni di onorato servizio alla Croce Rossa, va in pensione la Panda che salvò i vip, e non solo, sul promontorio di Portofino isolati dopo la mareggiata del 2018 e che ha prestato soccorso lungo le strade impervie del promontorio. La mitica 4X4 della sezione Santa Margherita Ligure è stata sostituita con una vettura più moderna ed efficace. "Un mezzo così non esisteva - spiega Gian Maria Conterno, direttore del Comitato Cri di Santa Margherita Ligure - è stato inventato da due nostri volontari". Era ra attrezzata con una barella a fianco del conducente per poter prestare soccorso anche nei punti più impervi della zona. Ma la vecchia Panda non sarà rottamata, sarà donata al Croce Rossa Nazionale ed entrerà nella storia.