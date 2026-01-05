Logo Tgcom24
Allarme maltempo

Piogge torrenziali su Roma, allagamenti e inondazioni nella città

Tutta l'Italia è flagellata dal freddo e da precipitazioni. Neve anche a bassa quota

05 Gen 2026 - 14:29
