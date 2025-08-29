Logo Tgcom24
Cronaca
per un infarto miocardico

Pescara, operata al cuore a 100 anni nonna Lucia è già a casa

Classe 1925, giunta al Pronto Soccorso, era stata sottoposta a intervento di angioplastica e dopo una settimana di ricovero è stata dimessa

29 Ago 2025 - 10:54
pescara

