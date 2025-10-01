Logo Tgcom24
Parma, alla mostra su Dalì i carabinieri sequestrano 21 opere ritenute false

L'evento era stato inaugurato sabato nella città emiliana: mercoledì mattina il blitz

01 Ott 2025 - 12:11
La mostra "Dalì: tra arte e mito" a Parma era stata inaugurata solo sabato scorso: mercoledì mattina i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno sequestrato 21 opere attribuite al pittore spagnolo e ritenute false. I militari avevano notato alcune anomalie in un altro museo nella capitale nel corso di un'esposizione con lo stesso titolo, e dopo una segnalazione della "Fundaciòn Gala - Salvador Dalì", ente che gestisce e difende la proprietà intellettuale dell'artista in Spagna e qualsiasi altro Paese, sono scattate le indagini, con un decreto di sequestro richiesto dai magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave di Roma.

