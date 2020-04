Parma, il "matrimonio di guerra" dei medici Raul e Monica in piena emergenza coronavirus

Lui, Raul Polo, 48 anni anni, è un medico dell'Ospedale Maggiore di Parma. Lavora nel reparto di ortopedia, convertito come gli altri a reparto coronavirus. Lei, Monica Balugani, 35 anni, lavora invece nella Asl di Reggio Emilia in una lungodegenza per pazienti Covid. Raul e Monica si sono conosciuti in corsia: oggi si sono uniti in un "matrimonio di guerra" celebrato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti per tutelare "in caso di pericolo" loro stessi e i due bambini nati dalla loro unione.