Consegnato al Papa il numero speciale di Polizia Moderna a lui dedicato

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani: da loro ha ricevuto una copia del numero speciale di Polizia Moderna dedicato alla sua elezione. Il volume straordinario del mensile della polizia di Stato, che ha sulla copertina un’immagine del Santo Padre, è un racconto per fotografie e parole di tutte le professionalità messe in campo dal Dipartimento della pubblica sicurezza per garantire l’incolumità di oltre 140 delegazioni straniere e capi religiosi, di migliaia di pellegrini e fedeli accorsi a Roma per le esequie di Papa Francesco, il successivo conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV.