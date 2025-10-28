Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 21
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

"Basta guerre"

Papa Leone XIV al Colosseo per la preghiera per la pace

Il pontefice: "Il mondo ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il diritto"

28 Ott 2025 - 17:31
21 foto