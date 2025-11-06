Logo Tgcom24
10 ANNI FA ACCORDO SANTA SEDE-PALESTINA

Papa Leone riceve Abu Mazen in Vaticano: soluzione a due Stati FOTO

Nel colloquio tra i due leader si è sottolineata l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione di Gaza e di mettere la parola fine al conflitto

06 Nov 2025 - 12:40
