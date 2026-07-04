Papa Leone a Lampedusa, la lettera del piccolo migrante: "Dieci anni fa qui da solo, ho perso la mamma ma non piango"

"Caro Papa, sono super emozionato di incontrarti! Dieci anni fa la mia storia è iniziata qui a Lampedusa. Ero da solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mamma. Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone fatto di carta, da quel giorno il pallone è rimasto nel mio cuore e io non ho mai smesso di giocare. Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare a un altro bimbo e farlo felice proprio come me. Grazie, Leo". E il contenuto di un biglietto letto da un bambino alla Porta d'Europa a Lampedusa durante la visita di papa Leone XIV.