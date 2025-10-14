Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

VISITA UFFICIALE

Papa Leone accolto da Mattarella al Quirinale

Dopo il saluto del Presidente della Repubblica, il Pontefice è stato accolto con l'esecuzione musicale degli inni: prima quello del Vaticano poi quello italiano

14 Ott 2025 - 11:33
11 foto
papa leone xiv