Papa Leone a pranzo con gli ultimi: "Ho fame di giustizia"

"Ho fame di giustizia". Sono state queste le prime parole di Papa Leone XIV al pranzo organizzato oggi, sabato 11 luglio, insieme a circa duecento persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. Nella cornice nei giardini pontifici di Castel Gandolfo il Pontefice ha voluto vivere questo momento particolare di solidarietà intorno alla tavola imbandita, richiamando un'altra fame, più profonda. "Sono venuto senza discorso, però con fame, fame di giustizia, con fame di autentica carità, con la fame per una Chiesa che veramente sappia aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione e il perdono della pace". Il Santo Padre, nel suo discorso ha inoltre auspicato che "si possano eliminare le cause della povertà, si possano eliminare le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo".