02 aprile 2021 11:51

Papa Francesco visita i senzatetto e rifugiati vaccinati in Vaticano

Venerdì Santo: Papa Francesco si è recato in visita nell'atrio dell`Aula Paolo VI, mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o in difficoltà, accolte e accompagnate da alcune associazioni romane. Il Papa ha salutato i medici e gli infermieri, ha seguito la procedura di preparazione delle dosi di vaccino e si è intrattenuto con le persone in attesa della vaccinazione.