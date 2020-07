Paolo Borsellino, 28 anni fa l'attentato di via d'Amelio a Palermo | Mattarella: continuerà a indicare la via del coraggio

Sono passati 28 anni dalla strage di via D'Amelio in cui, il 19 luglio 1992, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il magistrato morì in una esplosione sotto la casa della madre: era in una Fiat 126 quando l'auto venne fatta saltare in aria. Ricordando quella tragedia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto: "La limpida figura del giudice Borsellino - che affermava che ci muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal gioco della criminalità, non muore invano - continuerà a inciare ai magistrati, ai cittadini, ai giovani la via del coraggio, dell'intransigenza morale, della fedeltà autentica ai valori della Repubblica". Per celebrare il magistrato ucciso dalla mafia e i suoi uomini, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, la questura di Palermo dedica una giornata al ricordo di questi martiri della Repubblica con cerimonie sulle tombe dei caduti, commemorazioni, deposizioni di corone di alloro.