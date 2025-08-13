Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 9
© Facebook
© Facebook
© Facebook

© Facebook

© Facebook

Fedele ai colori rossoblù

Padre Fedele, il prete ultras amato anche dalle curve

"Maracanà, Maracanà siamo venuti fino a qua. E canteremo e vinceremo forza Cosenza ale ale". Lo si sente ancora cantare in Curva Sud a Cosenza, da quei gradoni dove a lanciare il coro era stato a lungo Padre Fedele Bisceglia, per tanti il "frate ultras"

13 Ago 2025 - 14:55
9 foto
© Facebook

© Facebook

padre fedele
addio
padre
ultras
foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri