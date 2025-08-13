Fedele ai colori rossoblù Padre Fedele, il prete ultras amato anche dalle curve

"Maracanà, Maracanà siamo venuti fino a qua. E canteremo e vinceremo forza Cosenza ale ale". Lo si sente ancora cantare in Curva Sud a Cosenza, da quei gradoni dove a lanciare il coro era stato a lungo Padre Fedele Bisceglia, per tanti il "frate ultras"