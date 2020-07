Nuoro, il pecorino più grande del mondo è sardo e arriva da Loculi  

Con i suoi 598,5 chilogrammi, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura il "Gigante del Cedrino" di Loculi, in provincia di Nuoro, si

aggiudica il titolo de Il piu' grande formaggio del mondo di latte di pecora (Largest block of cheese - sheep's milk), superando così nel Guinness dei record Ascoli Piceno, che aveva conquistato il traguardo nel 2010 con un peso di 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un altezza di 29 centimetri. Il pecorino dei Guinness è stato realizzato il 12 maggio 2019 con 4.500 litri di latte ovino, 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici. Al sindaco di Loculi, Alessandro Luche, è stato consegnato il certificato della Guinness World Record, mentre il pecorino è già stato porzionato e dato in degustazione. Ogni pezzo da 500 grammi è stato dato in degustazione al costo di 5 euro, anche attraverso il web.