Nuoro, dopo 57 anni 85enne torna nel posto in cui fu ucciso il promesso sposo carabiniere: "Ci amavamo tanto"

Nel 1962, il carabiniere 29enne Carmelo Natoli Scialli venne ucciso in un conflitto a fuoco mentre prestava servizio nella stazione di Orgosolo (Nuoro). Quando la bara con dentro il suo corpo rientrò a Piraino (Messina), ad aspettarlo c'era l'inconsolabile promessa sposa Basilia Scaffidi Lallaro. Dopo 57 anni, la donna, oggi 85enne e residente a Genova, si è recata a Orgosolo per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui l'amato aveva perso la vita e chiudere così un capitolo della sua vita che non è mai riuscita a lasciarsi alle spalle, nonostante un successivo e felice matrimonio e la nascita della figlia Antonella, che l'ha accompagnata in questo viaggio in Sardegna. "Ci amavamo tanto fin da quando eravamo ragazzini, aspettavamo il compimento dei 30 anni per sposarci - ha raccontato - Ma il destino ha deciso altro per noi. Dentro di me è rimasto il vuoto incolmabile e il peso di quella tragedia che mi ha segnato per sempre. Prima che la salute mi abbandoni sono voluta venire a Orgosolo con mia figlia per immergermi nel luogo dove Carmine ha passato le ultime ore di vita, per sentire l'aria che lui ha respirato prima di morire e per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui ha versato il suo sangue. Ora mi sento in pace con me stessa, mi sono liberata di un peso".