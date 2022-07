21 luglio 2022 08:49

Noah, 5 anni: una malattia lo chiude in casa e dipinge 500 tele

Costretto a saltare l'asilo per colpa della vasculite, Noah D'Alessandro, bimbo prodigio di origini milanesi, ha dato sfogo alla creatività con i colori. Ora, grazie alla pittura, sta meglio ed è pronto per la prima elementare. I suoi dipinti sono già stati esposti in Italia e in America