© Tgcom24
SI CHIAMAVA ZOE TRINCHERO

Nizza Monferrato (Asti), 17enne uccisa e gettata in un canale

Un 20enne ha confessato l'omicidio, che sarebbe avvenuto al termine di una lite

07 Feb 2026 - 17:25
asti
nizza monferrato