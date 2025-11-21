Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 5
© X
© X
© X

© X

© X

DISAGI PER I PENDOLARI

Neve su Bergamo, primi fiocchi nelle valli e in città

L'intero territorio bergamasco si è svegliato sotto la prima neve della stagione. Disagi per i pendolari che viaggiano in treno. Spolverata anche sull'aeroporto di Orio al Serio

21 Nov 2025 - 10:35
5 foto
bergamo