Neve a Milano, l'altra faccia della medaglia: "Quelle coperte imbiancate in piazza Duomo mi hanno tolto la gioia"

Alle immagini di una Milano candida e imbiancata, tra pupazzi di neve e disagi al traffico, si contrappone la foto scattata in piazza Duomo da Walter Magnoni, responsabile Pastorale Sociale e Lavoro dell'Arcidiocesi e docente di Etica sociale all'Università Cattolica. "Ero andato in piazza Duomo come tanti milanesi a fotografare lo spettacolo, tra mille effetti di luci, la felicità di grandi e piccoli pur in questo duro periodo, - racconta a Tgcom24 Magnoni, - ma quando ho girato l'angolo e ho visto che la neve si posava sulle coperte di quei due ragazzi che non erano riparati abbastanza... ecco, mi è passata la gioia". Questa è, dunque, l'altra faccia della medaglia in una giornata imbiancata a Milano. "Quella neve, - conclude Magnoni, che ha poi pubblicato quell'immagine su Facebook, - per noi era giochi e sorrisi e al massimo code in auto, ma per loro era solo un disagio"