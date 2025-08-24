Logo Tgcom24
1 di 2
ad Amatrice nella notte

Nel Giorno del Ricordo, la fiaccolata per le vittime del terremoto del Centro-Italia

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, amministrazione di Amatrice e familiari delle vittime alla manifestazione nel nono anniversario del sisma

24 Ago 2025 - 09:02
2 foto

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, amministrazione di Amatrice e familiari delle vittime hanno partecipato prima alla veglia presso l'auditorium e poi alla marcia nel centro storico. All'arrivo presso il monumento alle vittime, alle ore 3.36 sono stati scanditi i nomi dei morti seguiti dai rintocchi solenni del campanone.

terremoto centro-italia

