Nel Giorno del Ricordo, la fiaccolata per le vittime del terremoto del Centro-Italia

© Chiesa di Rieti
© Chiesa di Rieti
© Chiesa di Rieti
© Chiesa di Rieti
Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, amministrazione di Amatrice e familiari delle vittime alla manifestazione nel nono anniversario del sisma
Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, amministrazione di Amatrice e familiari delle vittime hanno partecipato prima alla veglia presso l'auditorium e poi alla marcia nel centro storico. All'arrivo presso il monumento alle vittime, alle ore 3.36 sono stati scanditi i nomi dei morti seguiti dai rintocchi solenni del campanone.
Commenti (0)