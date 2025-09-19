Napoli, si ripete il prodigio di San Gennaro: sangue si è sciolto

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10.08, dall'altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del santo patrono.