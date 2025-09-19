Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

alle 10.08 del 19 settembre

Napoli, si ripete il prodigio di San Gennaro: sangue si è sciolto

"Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", l'annuncio alle 10.08

19 Set 2025 - 11:35
10 foto

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio alle 10.08, dall'altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del santo patrono.

napoli
san gennaro

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri