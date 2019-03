clicca per guardare tutte le foto della gallery

Circa 36 milioni di euro falsi sono stati scoperti una stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La guardia di finanza ha arrestato due uomini, sorpresi a stampare le banconote in tagli da 50 euro. Queste banconote, di pregevole fattura, avrebbero potuto ingannare chiunque ne fosse venuto in possesso.