Napoli, la casa di Totò cade a pezzi

Cassonetti della spazzatura, facciate senza intonaco, pareti imbrattate, balconi fatiscenti: è così che appare oggi la casa natale di Totò, nel rione Sanità di Napoli. Un degrado evidente, segnalato dai turisti sul web con tanto di scatti. L'appartamento in via Santa Maria Antesaecula apre soltanto il 15 di febbraio e il 15 di aprile di ogni anno, rispettivamente anniversario della nascita e della morte del Principe della risata, ma il palazzo nel quale si trova è sempre visibile e, purtroppo, non possono non notarsi i segni del tempo e dell'incuria.