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al tufello

Roma, murale per Abderrahim Fakir: l'opera di Harry Greb sul muro dedicato a Stefano Cucchi

Lo street artist ha ricordato il 42enne morto immobilizzato da due poliziotti

23 Lug 2026 - 12:07
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Un nuovo murale dedicato ad Abderrahim Fakir è comparso nel quartiere Tufello, a Roma. A realizzarlo è stato lo street artist Harry Greb, che ha scelto simbolicamente lo stesso muro sul quale fino a poco tempo fa campeggiava l'opera dedicata a Stefano Cucchi. L'artista ha spiegato di aver voluto rendere omaggio all'uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano, tracciando un parallelismo con il caso di George Floyd. "Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis e adesso sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla", ha dichiarato Harry Greb. "Trovo assurdo che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini metta a repentaglio la loro vita e rimanga fermo senza intervenire".

murales
abderrahim fakir