Roma, murale per Abderrahim Fakir: l'opera di Harry Greb sul muro dedicato a Stefano Cucchi

Un nuovo murale dedicato ad Abderrahim Fakir è comparso nel quartiere Tufello, a Roma. A realizzarlo è stato lo street artist Harry Greb, che ha scelto simbolicamente lo stesso muro sul quale fino a poco tempo fa campeggiava l'opera dedicata a Stefano Cucchi. L'artista ha spiegato di aver voluto rendere omaggio all'uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano, tracciando un parallelismo con il caso di George Floyd. "Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis e adesso sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla", ha dichiarato Harry Greb. "Trovo assurdo che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini metta a repentaglio la loro vita e rimanga fermo senza intervenire".