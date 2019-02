Monza, trovata letterina di Natale in un campo di fiori: sui social si cerca l autrice

Una letterina per Babbo Natale tra i fiori di Cornate d'Adda, in Brianza. Oltre un mese dopo essere stata scritta a Longone al Segrino, nel comasco, la lista dei regali di una bambina è stata trovata a trenta chilometri di distanza, a Fioriranno, un campo "u pick" in cui i visitatori possono raccogliere da soli i loro fiori preferiti. Lo staff l'ha condivisa sui social nella speranza di raggiungere la piccola e di invitarla a un pomeriggio in mezzo alla natura insieme alla sua famiglia. Attaccata a palloncini ormai del tutto sgonfi, la letterina è un po' sbiadita per la pioggia e le intemperie, ma l'elenco dei doni è ancora visibile. Allo stesso modo è visibile l'ultima frase che la bimba, probabilmente aiutata dalla madre nella scrittura, ha rivolto a Babbo Natale: "Io per te e le tue renne preparerò latte e biscotti".