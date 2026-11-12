Monza, auto schiacciata dal carico di un camion: automobilista vivo per miracolo

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma l'automobilista è riuscito a salvarsi. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la Valassina, tra Lissone e Muggiò, in direzione Lecco. Dopo l'impatto tra un camion e una Fiat Punto, il pesante carico del bilico, composto da bobine di cavi metallici, si è rovesciato sulla strada, schiacciando in parte l'utilitaria e deformandola fino a tagliarla quasi a metà. Il conducente, un uomo di 49 anni, è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nel recupero del carico. Pesanti le ripercussioni sul traffico in direzione Lecco.