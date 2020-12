Milano si sveglia con la neve: primi fiocchi

Un gran freddo e primi fiocchi di neve a Milano. Questa mattina la città è stata spolverata da neve molto "bagnata" che per qualche ora ha imbiancato i tetti e i balconi prima di sciogliersi con la pioggia. Come previsto infatti, il Nord Italia è stato investito da un'ondata di gelo che ha portato le temperature vicine allo zero anche in pianura. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, le precipitazioni, comprese quelle nevose, dovrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.