Milano, si sporge all interno della capsula di ibernazione in mostra: visitatore scivola e resta incastrato

Voleva controllare la capienza del Dewar KA-2, la capsula russa per la crioconservazione esposta nella sezione "Immortalità" della mostra "Real Bodies" di Milano, perché interessato al programma di ibernazione e ha così deciso di sporgersi all’interno della macchina con la testa e parte del busto. Peccato che l’impresa non sia andata a buon fine: infatti l’artefice, un torinese di 55 anni, vi è scivolato dentro accidentalmente fino alle ginocchia ed è rimasto incastrato. "Sono trascorsi minuti interminabili sfociati in una vera e propria crisi di panico del visitatore - racconta lo staff di Venice Exhibition, società che produce "Real Bodies" - e così abbiamo capito che non ci sarebbe stato il tempo di chiamare i soccorsi. Nonostante la sua stazza, abbiamo deciso di afferrarlo per le gambe e di tirare facendo leva tutti assieme sull'imbocco di metallo della capsula". Al terzo tentativo, l’uomo è stato liberato dal dewar, oggi transennato perché non si verifichino nuovamente episodi simili.