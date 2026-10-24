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Gli agenti sono schierati

Sabato di proteste, Milano è blindata: soldati in piazza Duomo

I militari dell'esercito avranno compiti di vigilanza fissa a obiettivi sensibili e pattugliamento del territorio, ma non potranno compiere arresti

24 Ott 2026 - 11:15
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