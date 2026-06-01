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indagine antiterrorismo

21enne fermato a Milano per terrorismo: ecco i post social in cui esaltava gli attacchi dell'Isis

Secondo gli investigatori il giovane avrebbe diffuso contenuti di propaganda jihadista, inneggiando al martirio attraverso i propri profili online

01 Giu 2026 - 22:16
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Un giovane di 21 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'ambito di un'indagine per terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito al termine di accertamenti che avrebbero evidenziato un'intensa attività di propaganda online riconducibile all'estremismo jihadista. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo avrebbe utilizzato i social network per pubblicare messaggi e contenuti finalizzati a esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico. Nei post venivano celebrati attacchi contro i cristiani e contro l'Occidente, presentati come azioni da emulare.

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