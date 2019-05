Milano, perde in metro il regalo per la festa della mamma: il web si mobilita per trovare il bimbo

Un mazzo di fiori realizzato con la carta e una poesia in inglese dedicata alla madre. Quello che appare essere un regalo per la ricorrenza che si festeggia domenica 12 maggio - la festa della mamma, appunto - è stato dimenticato o perso alla fermata della metropolitana di Milano "Zara". Il passeggero che ha ritrovato il regalo ha postato la foto su Twitter e lanciato un appello per trovare il bambino: "AAA CERCASI bimbo che ha perso il regalo per la mamma". Ieri sera a #MMZara #Milano ho trovato un mazzo di fiori di carta con biglietto: 'You Gave me healthy food' una poesia in inglese di un bimbo per la #mamma. Fai #passaparola e proviamo a restituire il regalo perduto!". Il web si è subito mobilitato con la speranza che il messaggio arrivi ai diretti interessati.