31 ottobre 2021 10:20

Milano, l'Halloween dei bimbi della terapia intensiva neonatale del Niguarda: cappellini a forma di zucca e fantasmini di lana

Cappellini a forma di zucca e fantasmini di lana. Anche i piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano festeggiano Halloween. Come spiegato sulla pagina Facebook del nosocomio, che ha pubblicato le foto, le creazioni sono state fatte a mano dalle volontarie di Cuore di Maglia. Anche le incubatrici sono state addobbate grazie alle decorazioni realizzate dai volontari della Fondazione Ronald McDonald. L'appuntamento si ripete di anno in anno grazie anche alla collaborazione con NEO Associazione Amici della Neonatologia dell'Ospedale Niguarda Onlus. "In terapia intensiva neonatale ogni occasione è buona per promuovere iniziative che umanizzano le cure. Piccoli gesti di normalità per alleggerire le lunghe e difficili giornate delle famiglie dei piccoli guerrieri", ha scritto lo staff dell'ospedale sui social.