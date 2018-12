Milano, in coda al gelo per un paio di scarpe

Il freddo non li ha intimiditi. Loro si sono muniti di plaid, piumini, guanti e cappelli e hanno passato tutta la notte davanti lo store della Nike in via Statuto 18, a Milano. Tutto ciò per un paio di scarpe: il nuovo modello della casa di abbigliamento sportiva lanciato insieme a un altro famoso brand. Le tanto attese "coloways", vendute al prezzo di 170 euro, sono il motivo delle lunghe code che hanno iniziato a formarsi già dal pomeriggio del giorno prima, e sono aumentate fino alle 10 del mattino seguente, quando lo store ha riaperto le sue porte per la vendita, in esclusiva, del nuovo modello di sneakers.