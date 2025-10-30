Logo Tgcom24
Cronaca
Milano, stende i panni sul sagrato del Duomo: fermato dalla polizia locale

La foto del clochard è diventata virale e alimenta la polemica politica

30 Ott 2025 - 16:49
Jeans, felpa, asciugamani stesi di prima mattina davanti al portone principale del Duomo di Milano. L'iniziativa è di un 21enne egiziano senza fissa dimora. Segnalato, il giovane viene bloccato dalla polizia locale. La foto dei panni stesi sul sagrato del Duomo diventa virale e divampa la polemica politica.

"Le immagini che circolano in rete in queste ore danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Uno sbandato, presumibilmente straniero, si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati? Milano è allo sbando nel totale disinteresse della giunta Pd". Così in una nota Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, sulla foto di Piazza Duomo che circola in rete, in cui si vede anche la polizia locale che ferma il responsabile, già fotosegnalato altre due volte per comportamenti simili. 

Dopo il fermo, il 21enne è stato portato all'ospedale San Paolo per una valutazione psichiatrica. I medici lo hanno preso in carico: secondo chi lo conosce, soffre di disturbi psichici e vive in uno stato di alterazione.

