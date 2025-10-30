Milano, stende i panni sul sagrato del Duomo: fermato dalla polizia locale

"Le immagini che circolano in rete in queste ore danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Uno sbandato, presumibilmente straniero, si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati? Milano è allo sbando nel totale disinteresse della giunta Pd". Così in una nota Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, sulla foto di Piazza Duomo che circola in rete, in cui si vede anche la polizia locale che ferma il responsabile, già fotosegnalato altre due volte per comportamenti simili.