Milano, bus Atm sul ciglio della strada per evitare un frontale | In fuga l'auto che aveva invaso la corsia

A bordo del mezzo c'erano sei passeggeri, di cui due rimasti lievemente feriti

24 Ott 2025 - 21:19
Un bus di linea Atm si è piegato sul ciglio della strada in via Sant'Arialdo a Milano per evitare "uno scontro frontale con un'auto che aveva invaso la sua corsia". La vettura dopo si è dileguata. A bordo del bus c'erano sei passeggeri, di cui due rimasti lievemente feriti e trasportati all'ospedale di San Donato Milanese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area insieme al personale della polizia municipale.

