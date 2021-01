Milano, all'ospedale San Paolo arrivano i supereroi per i bambini e i pazienti Covid

Piacevole sorpresa per i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria e per i pazienti Covid dell’ospedale San Paolo di Milano che hanno ricevuto la visita di quattro supereroi. Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk si sono infatti calati dal tetto del nosocomio meneghino per fare un saluto dalle finestre dei reparti ai piccoli pazienti. Dietro le maschere dei quattro eroi si celavano in realtà i tecnici di EdiliziAcrobatica, società di manutenzione e intervento per grattacieli e palazzi. “Durante la prima ondata Covid le persone chiamavano Super Eroi medici ed infermieri – ha dichiarato Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo – oraHulk e Spiderman sono venuti in Ospedale a ringraziarli per la grande forza e professionalità dimostrata in questo lungo anno”.