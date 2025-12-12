Milano, 84enne sbaglia manovra e rimane incastrato a 8 metri di altezza

Una manovra sbagliata ed è finito con l'auto sospesa nel vuoto in un'autorimessa garage a Milano. L'uomo, un 84enne, ha sfondato muretto vetrato e vetrata al primo piano ed è rimasto in bilico. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo in stato di shock e a mettere in sicurezza l'area, impedendo l'ingesso al primo piano dell'autorimessa dell'autorimessa. Le immagini del veicolo incastrato e sospeso a 8 metri di altezza in breve tempo hanno fatto il giro del web.