1 di 2
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

evacuate abitazioni nelle vicinanze

Maxi incendio nel Torinese, sindaco: "Chiudere le finestre"

L'invito del sindaco di Beinasco Daniel Cannati, a seguito delle fiamme che si sono sviluppate in un'azienda di via Monginevro

19 Apr 2026 - 14:05
2 foto
torino
incendio