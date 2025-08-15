Logo Tgcom24
A Ferrandina

Matera, albero cade su un'auto: un morto e tre feriti

La Procura ha aperto un'inchiesta. La vittima è Nicola Pipio: aveva 29 anni

15 Ago 2025 - 20:32
