12 marzo 2021 17:10

Marina Militare, da oggi operativa la nuova nave Vulcano

Nel cantiere navale di Fincantieri al Muggiano (SP), si è svolta la cerimonia di consegna alla Marina Militare della nuova unità di supporto logistico (Logistic Support Ship - LSS) Vulcano. Varata il 22 giugno 2018, la nave disporrà del doppio scafo, come previsto dalle vigenti normative di tutela ambientale per le navi cisterna di nuova costruzione. Lunga 193 metri, con un dislocamento di 27.200 tonnellate, l'unità raggiunge i 20 nodi di velocità con un basso impatto ambientale, attraverso l'utilizzo di biocombustibili e avanzati sistemi di propulsione ausiliari elettrici a bassa emissione inquinante. Nave Vulcano sarà impiegata per trasportare e trasferire ad altre unità navali carichi liquidi (gasolio, combustibile per velivoli e acqua dolce) e solidi (parti di ricambio, viveri e munizioni); l'unità è dotata di una importante capacità ospedaliera e sanitaria, grazie alla presenza di un'area completamente attrezzata con due sale operatorie, una zona degenza che comprende 8 posti di terapia intensiva, un'area per il trattamento di grandi ustionati e laboratori di radiologia e analisi.