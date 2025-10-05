Maltempo in Romagna, mareggiate e allagamenti nel Cesenatico: disabile salvata dai pompieri

© Ansa | I vigili del fuoco mettono in salvo una donna disabile dopo la mareggiata in Romagna, a Cesenatico
© Ansa | I vigili del fuoco mettono in salvo una donna disabile dopo la mareggiata in Romagna, a Cesenatico
© Ansa | I vigili del fuoco mettono in salvo una donna disabile dopo la mareggiata in Romagna, a Cesenatico
© Ansa | I vigili del fuoco mettono in salvo una donna disabile dopo la mareggiata in Romagna, a Cesenatico
L'innalzamento del livello del mare ha provocato incidenti in varie zone, mentre in collina ci sono stati smottamenti e frane, con strade bloccate dagli alberi caduti
Commenti (0)