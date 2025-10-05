Logo Tgcom24
© Ansa | I vigili del fuoco mettono in salvo una donna disabile dopo la mareggiata in Romagna, a Cesenatico
Maltempo in Romagna, mareggiate e allagamenti nel Cesenatico: disabile salvata dai pompieri

L'innalzamento del livello del mare ha provocato incidenti in varie zone, mentre in collina ci sono stati smottamenti e frane, con strade bloccate dagli alberi caduti

05 Ott 2025 - 15:25
