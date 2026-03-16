Mantova, il compagno la picchia e lei chiama i carabinieri: trovato maxi arsenale e droga

I carabinieri di Mantova hanno arrestato un trentenne accusato di maltrattamenti in famiglia, coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. L'intervento è scattato a seguito della richiesta di aiuto della compagna di 24 anni. La donna aveva riattaccato senza parlare con i militari, che però sono riusciti a geolocalizzarla e a intervenire. Era stata picchiata e aveva un ematoma sull'occhio.