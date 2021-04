19 aprile 2021 17:29

Maltempo, Roma imbiancata... dalla grandine

Un violento nubifragio, che si è subito trasformato in una forte grandinata fuori stagione, ha imbiancato le strade e i tetti di Roma. Accompagnata da forti tuoni, la grandine ha costretto automobilisti e conducenti di motorini a fermarsi e a ripararsi. In diversi quartieri della Capitale, strade e giardini sono apparsi letteralmente ricoperti di bianco, tanto da far sembrare che avesse nevicato. Social impazziti con tanto di riprese e foto dell'evento fuori stagione.