Maltempo, neve sul Vesuvio e forte calo delle temperature

Cima del Vesuvio imbiancata dalla neve e forte calo delle temperature. E' l'effetto del maltempo che da alcuni giorni sta interessando la provincia di Napoli e che ha fatto registrare, come previsto, un ulteriore abbassamento termico. L'effetto delle precipitazioni che da due giorni stanno interessando l'intera area vesuviana, è stata la presenza di un evidente strato di neve sulla cima del vulcano, effetto visibile anche dalla città di Napoli. Le previsioni parlano ancora di freddo e pioggia, prima di un graduale miglioramento della situazione complessiva.