Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

piogge in Campania

Maltempo, neve sul Vesuvio e forte calo delle temperature

Da due giorni la provincia di Napoli è interessata dalla pioggia

22 Nov 2025 - 14:44
4 foto

Cima del Vesuvio imbiancata dalla neve e forte calo delle temperature. E' l'effetto del maltempo che da alcuni giorni sta interessando la provincia di Napoli e che ha fatto registrare, come previsto, un ulteriore abbassamento termico. L'effetto delle precipitazioni che da due giorni stanno interessando l'intera area vesuviana, è stata la presenza di un evidente strato di neve sulla cima del vulcano, effetto visibile anche dalla città di Napoli. Le previsioni parlano ancora di freddo e pioggia, prima di un graduale miglioramento della situazione complessiva.

maltempo
vesuvio
neve