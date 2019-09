Maltempo in Piemonte, colpite vigne del Barolo: "Nel territorio danni da 10 mln"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo il violento nubifragio che ha colpito il Piemonte inizia anche la conta dei danni. A preoccupare soprattutto la condizione delle Langhe nel Cuneese, a causa delle grandinate che hanno colpito alcune delle vigne più importanti nell'area del Barolo e del Barbaresco. A fare una prima stima dei danni è il presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha già richiesto lo stato di emergenza. Per ora sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per i piccoli comuni. "I danni - spiega - riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed e' un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo settimana, perché ancora ieri nell'Albese si sono verificati danni enormi". Per fortuna è stato sventato il rischio della vendemmia compromessa, anche se molti viticoltori hanno perso l'intero raccolto.