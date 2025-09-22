Logo Tgcom24
Cronaca
NESSUN FERITO

Maltempo in Lombardia, frana nel Comasco

L'ondata di temporali ha provocato uno smottamento tra Como e Blevio. Strada chiusa, ma nessun ferito

22 Set 2025 - 09:24
maltempo

