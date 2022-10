17 ottobre 2022 15:40

Luca Abete, 30mila pasti donati con Lidl e Banco Alimentare

Motivazione, futuro, mani tese e solidarietà. Questo il cuore dell'iniziativa "Clicca un tasto e dona un pasto", iniziativa solidale legata alla campagna motivazionale dell'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete #NonCiFermaNessuno, che dal 2014 organizza talk per gli studenti universitari, incoraggiandoli a trovare il loro cammino della vita, unitamente a Banco Alimentare e Lidl.

Il progetto ha festeggiato la conclusione dell'edizione 2022 presso la sede Banco di Muggiò (Monza). Trentamila pasti donati dal colosso della grande distribuzione, come ha spiegato Massimo Silvestri, presidente Lidl Italia, donati attraverso un semplice click online sul sito dell'iniziativa. "Lidl è compagna di banco di Banco Alimentare", ha detto il presidente Lidl Italia Massimiliano Silvestri, "e quando Luca Abete ci ha proposto di collaborare a #NonCiFermaNessuno è stato spontaneo aderire" ad un progetto che unisce "i giovani da un lato e il volontariato e l'aiutare il prossimo".

Presidente di Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno, il presidente di Banco Alimentare Lombardia Dario Boggio Marzet e Massimiliano Silvestri, Presidente Lidl Italia. "Trentamila pasti che in un momento come questo sono davvero un contributo importante", ha spiegato il presidente del Banco Alimentare Giovanni Bruno, "ancora più importante il lavoro insieme a #NonCiFermaNessuno portato in tutta Italia, sottolineando agli studenti quanto sia importante mettersi in gioco per crescere".



"Gli adulti a volte si dimenticano quello che hanno passato e "Non ci ferma nessuno" è un progetto per esorcizzare le paure", ha spiegato Luca Abete, "indipendente da quello che fate non perdete mai di vista l'arte di sperimentare". Abete, che ha raccontato di aver "conosciuto" il Banco Alimentare durante un servizio di "Striscia la Notizia", con cui "ormai siamo fidanzati" ha aggiunto il giornalista, ha lasciato ai ragazzi un messaggio legato alla solidarietà e alla vita: "il futuro è un insieme di tanti presenti, piccoli passi ed esperienze", suggerendo di continuare a sperimentare cose diverse per arricchirsi, come ad esempio il volontariato "fosse anche un giorno al mese, all'anno o al secolo".