Cronaca
STRADE CHIUSE

Milano, partito il primo corteo per il Leoncavallo: 5mila in piazza

Dopo settimane di organizzazione, i manifestanti che sostengono la riapertura del centro sociale sfileranno per le vie cittadine

06 Set 2025 - 14:53
È partito alle 13 a Milano il primo dei due cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Al corteo partecipano almeno 5mila persone. 

centro sociale

